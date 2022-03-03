Администрация США не согласна с призывами закрыть посольство РФ в Вашингтоне
Администрация США не согласна с призывами закрыть российское посольство в Вашингтоне и отправить на родину учащихся в американских вузах россиян. Об этом сообщает ТАСС.
Нуланд отметила важность наличия посольства РФ в США и американского посольства в России, поскольку в текущей ситуации нужно больше диалога, а не наоборот.
По вопросу учащихся в США россиян она также отметила, что администрация выступает против их выдворения из страны. Такие санкции в отношении России предложили несколько членов Конгресса из-за военных действий на территории Украины.
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