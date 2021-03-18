Администрация Байдена обещает новые санкции в отношении России

Американские власти в ближайшее время анонсируют новые санкции, которые намерены предпринять в отношении России, сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки рассказала о новом подходе к отношениям между США и РФ

«Безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее», — сказала она.

Ранее Псаки отметила, что подходы новой администрации значительно отличаются от методов Трампа. Пресс-секретарь подчеркнула, что Штаты намерены действовать более прямолинейно.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СанкцииСША
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