Администрация Байдена обещает новые санкции в отношении России

«Безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее», — сказала она.

Ранее Псаки отметила, что подходы новой администрации значительно отличаются от методов Трампа. Пресс-секретарь подчеркнула, что Штаты намерены действовать более прямолинейно.

