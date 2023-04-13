Песков назвал ключевую цель Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что улучшение жизни россиян является ключевой целью Владимира Путина.
«Владимир Путин видит своей ключевой целью улучшение жизни граждан, в этом — его главная идея», - цитирует Пескова ТАСС.
Об этом Песков сказал во время общения с участниками «Мастерской новых медиа».
Ранее Владимир Путин заявил, что впервые за долгое время инфляция в стране опустилась ниже целевого ориентира Центробанка. По данным на 3 апреля она снизилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу апреля ожидается даже ниже 3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru