ABC News: визит Блинкена в Китай перенесли из-за истории с аэростатом

По данным телеканала, поездку, изначально запланированную на следующую неделю, перенесли, чтобы «не раздувать ситуацию», и чтобы тема шара «не доминировала на встречах с китайскими официальными лицами».

Ранее в МИД Китая заявили, что аэростат, который заметили над территорией США, действительно прибыл из КНР, но он используется для научных исследований, сообщает RT.