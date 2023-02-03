ABC News: визит Блинкена в Китай перенесли из-за истории с аэростатом
Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом над Монтаной, передает ABC News.
По данным телеканала, поездку, изначально запланированную на следующую неделю, перенесли, чтобы «не раздувать ситуацию», и чтобы тема шара «не доминировала на встречах с китайскими официальными лицами».
Ранее в МИД Китая заявили, что аэростат, который заметили над территорией США, действительно прибыл из КНР, но он используется для научных исследований, сообщает RT.
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