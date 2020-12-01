Штаб Трампа подал иск из-за нарушений на голосовании в Висконсине

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа заявил о нарушениях на выборах в Висконсине и подал иск в Верховный суд штата, сообщает CNBC.

Команда Трампа намерена «вскрыть подлог и отклонения», повлиявшие на итоги выборов.

По информации штаба, в Висконсине были допущены махинации с конвертами для бюллетеней: якобы сотрудники на местах самостоятельно заполняли недостающие данные на конвертах. Штаб Трампа считает, что так были нарушены требования о наличии удостоверения личности для получения бюллетеня.

Ранее в понедельник штат Висконсин после повторного пересчёта голосов в двух округах подтвердил победу кандидата в президенты США демократа Джо Байдена.

Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. Официально итоги голосования не подведены, однако по предварительным данным избранным президентом страны считается Байден.

Тем не менее, Трамп считает, что выборы ещё не завершены. Действующий глава государства заявил, что Байден сможет принять президентские полномочия, только если докажет законность полученных голосов избирателей.

