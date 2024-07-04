Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок Палестины
Израиль объявил «государственной землей» участок в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан, это рекордная за последние 30 лет площадь палестинской территории, единовременно присвоенной Израилем. Об этом заявили в правозащитной организации «Шалом ахшав», передает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее решение было принято израильским управлением по вопросам госимущества на территориях 25 июня. С начала текущего года Израиль объявил «государственными землями» 2370 гектаров на Западном берегу. Правозащитники указали, что такая практика — один из основных методов, с помощью которых Тель-Авив пытается утвердить контроль над оккупированными территориями, пишет Ura.ru.
«Земля, объявленная государственной, больше не считается (властями Израиля. — НСН) частной собственностью палестинцев. Они лишены возможности пользоваться ею... Израиль сдает государственные земли в аренду исключительно израильтянам», — заявили в «Шалом ахшав».
Правозащитники также отметили, что значительная часть присвоенной территории была ранее определена как природный заповедник и «пожарная зона для военного использования».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru