В Риге разгорелся скандал из-за выступления русскоязычного коллектива

На ярмарке выступил женский вокальный ансамбль из Резекненского края Латвии, где проживает много русскоязычного населения. На это обратила внимание журналистка Сармите Колате.

После публикации журналисткой видео в своих соцсетях пользователи начали оставлять русофобские комментарии. Мэр Риги Эдвардс Ратниекс заявил, что исполняемые песни были проверены на «восхваление России».

Ранее сообщалось, что из Латвии могут депортировать более 1,1 тысячи граждан России, передает «Радиоточка НСН».

