32 автобуса с беженцами прибыли в Степанакерт

В сообщении ведомства отмечается, что очередная колонна беженцев вернулась домой из Еревана. 32 автобуса прибыли на главную площадь Степанакерта. Всего в Нагорный Карабах за 23 ноября вернулись около 1300 человек.

Колонна была проведена через линию соприкосновения с помощью российских миротворцев и военной полиции.