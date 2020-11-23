32 автобуса с беженцами прибыли в Степанакерт

32 автобуса с 1,3 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт из Армении за минувшие сутки в сопровождении российского миротворческого контингента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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В сообщении ведомства отмечается, что очередная колонна беженцев вернулась домой из Еревана. 32 автобуса прибыли на главную площадь Степанакерта. Всего в Нагорный Карабах за 23 ноября вернулись около 1300 человек.

Колонна была проведена через линию соприкосновения с помощью российских миротворцев и военной полиции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиротворцыБеженцыНагорный Карабах
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