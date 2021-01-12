218 конгрессменов готовы поддержать импичмент Трампа
По данным газеты Politico, не менее 218 конгрессменов заявили о поддержке резолюции об импичменте действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
Этого количества голосов, по данным издания, хватит для того, чтобы документ утвердили, а затем организовали по нему голосование в палате представителей Конгресса США. Трампа во второй раз за срок попытаются отстранить от должности из-за "подстрекательства к мятежу" у Капитолия в Вашингтоне.
Митинг, произошедший прошлой неделе, привел к штурму здания и смерти нескольких человек. Спикер палаты предствителей Нэнси Пелоси заявила, что в случае отказа Трампа от отставки палата проголосует за документ.
Вице-президент Майк Пенс, в свою очередь, ранее дал понять, что не намерен предпримать какие-либо действия, чтобы отстранить Трампа в соответствии с 25-й поправкой.
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