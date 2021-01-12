218 конгрессменов готовы поддержать импичмент Трампа

Этого количества голосов, по данным издания, хватит для того, чтобы документ утвердили, а затем организовали по нему голосование в палате представителей Конгресса США. Трампа во второй раз за срок попытаются отстранить от должности из-за "подстрекательства к мятежу" у Капитолия в Вашингтоне.

Митинг, произошедший прошлой неделе, привел к штурму здания и смерти нескольких человек. Спикер палаты предствителей Нэнси Пелоси заявила, что в случае отказа Трампа от отставки палата проголосует за документ.

Вице-президент Майк Пенс, в свою очередь, ранее дал понять, что не намерен предпримать какие-либо действия, чтобы отстранить Трампа в соответствии с 25-й поправкой.

