«19 сентября все затихнет»: СМИ вспомнили еще одно пророчество Жириновского
Бывший лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский незадолго до своей смерти озвучил очередное «пророчество» о России. Видео с заявлением политика появилось в Сети.
Жириновский отмечал, что в России сложится тревожная ситуация, но в ближайшем будущем она должна нормализоваться.
«Подождите 19 сентября. Все затихнет, все заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента», — предсказал политик.
Предположительно, экс-лидер ЛДПР говорил о выборах в стране, состоявшихся 17-19 сентября прошлого года.
Ранее стало известно, что Жириновский предсказал украинский конфликт еще в 1999 году, пишет РИА ФАН. Тогда политик заявил в ООН, что столкновения будут на территории Украины «за Крым», при этом в Закавказье Запад поддержит Армению в противостоянии с Азербайджаном и Грузию, выступившую против против Абхазии.
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