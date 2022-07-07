Путин заявил, что пророчества Жириновского сбываются
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пророчества недавно ушедшего из жизни политика Владимира Жириновского сбываются. Об этом сообщает ТАСС.
Президент назвал Жириновского выдающимся политиком, отметив, что его «некоторые пророчества» были основаны на знаниях и понимании ситуации.
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что работал над книгами о предсказаниях Жириновского, в одной из которых политик предсказал, что Зеленский будет последним президентом Украины.
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