Путин заявил, что пророчества Жириновского сбываются

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пророчества недавно ушедшего из жизни политика Владимира Жириновского сбываются. Об этом сообщает ТАСС.

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Президент назвал Жириновского выдающимся политиком, отметив, что его «некоторые пророчества» были основаны на знаниях и понимании ситуации.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что работал над книгами о предсказаниях Жириновского, в одной из которых политик предсказал, что Зеленский будет последним президентом Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЖириновскийВладимир Путин
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