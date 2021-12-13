15 декабря состоится онлайн-встреча лидеров России и Китая

В ноябре китайский лидер уже провел онлайн-встречу с президентом США Джо Байденом. В ходе мероприятия Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию двух государств.

Востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что встреча Си Цзиньпина и Байдена не повлияет на стремление Китая к усилению своих позиций по ряду вопросов, но отразится на белорусско-польском вопросе и присутствие НАТО в Черном море.