15 декабря состоится онлайн-встреча лидеров России и Китая

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин проведут видеовстречу. Об этом рассказали в китайском МИД.

Отмечается, что переговоры состоятся 15 декабря.

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В ноябре китайский лидер уже провел онлайн-встречу с президентом США Джо Байденом. В ходе мероприятия Си Цзиньпин призвал к мирному сосуществованию двух государств.

Востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что встреча Си Цзиньпина и Байдена не повлияет на стремление Китая к усилению своих позиций по ряду вопросов, но отразится на белорусско-польском вопросе и присутствие НАТО в Черном море.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КитайРоссияПереговорыСи ЦзиньпинВладимир Путин
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