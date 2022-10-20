«1332 чертовых боеголовки»: Трамп назвал причины для дружбы с Россией

Телеканал опубликовал один из фрагментов новой аудиокниги Вудворда «The Trump Tapes», которая включает более восьми часов необработанных материалов из интервью Трампа.

Экс-президент в беседе с журналистом заявил, что ладить с Москвой это «хорошо и правильно».

«Потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», — подчеркнул Трамп.

