12 служащих нацгвардии США отстранены от инаугурации Байдена

Двенадцать военнослужащих из Национальной гвардии США отстранены от участия в церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, двое из них вступали в связи с экстремистскими группировками. Телекомпания CNN со ссылкой на источник в Минобороны также заявила, что двое военнослужащих отстранены от службы на инаугурации. При этом не сообщается, связаны ли отстраненные военные между собой.

Повышенные меры безопасности приняты в США из-за беспорядков, прошедших в американской столице 6 января. Тогда сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и прервали заседание, на котором утверждались итоги выборов. В результате 5 человек погибли.

Ранее стало известно, что около 25 тысяч служащих Нацгвардии США будут направлены в Вашингтон для обеспечения безопасности во время инаугурации Байдена 20 января.







