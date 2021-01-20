12 служащих нацгвардии США отстранены от инаугурации Байдена
Двенадцать военнослужащих из Национальной гвардии США отстранены от участия в церемонии инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, двое из них вступали в связи с экстремистскими группировками. Телекомпания CNN со ссылкой на источник в Минобороны также заявила, что двое военнослужащих отстранены от службы на инаугурации. При этом не сообщается, связаны ли отстраненные военные между собой.
Повышенные меры безопасности приняты в США из-за беспорядков, прошедших в американской столице 6 января. Тогда сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и прервали заседание, на котором утверждались итоги выборов. В результате 5 человек погибли.
Ранее стало известно, что около 25 тысяч служащих Нацгвардии США будут направлены в Вашингтон для обеспечения безопасности во время инаугурации Байдена 20 января.
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