100 млн американцев проголосовали на выборах в США досрочно
Более 100 млн американцев воспользовались правом проголосовать досрочно на всеобщих выборах в США, проходящих 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты организации United States Elections Project.
Проект, курируемый профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, подсчитал, что около 64,5 млн проголосовали по почте, и только 35,7 млн посетили избирательные участки лично.
Выборы-2020 стали рекордными по явке и по количеству проголосовавших досрочно. США насчитывает 240 млн потенциальных избирателей, из них проголосовали уже больше половины.
Как передает агентство, телеканал CNN ранее со ссылкой на собственные источники подсчитал, что в шести штатах число поданных досрочно бюллетеней уже превысило общую явку 2016 года.
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