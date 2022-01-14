10 самолетов с белорусскими миротворцами от ОДКБ вылетели из Казахстана

Отмечается, что армянские и таджикские миротворцы также прибудут в пункты постоянной дислокации российскими самолетами ВТА ВКС. Миротворческий контингент из Киргизии самостоятельно совершит марш на штатной технике.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин похвалил миротворцев ОДКБ, подчеркнув, что войска организации сыграли важнейшую роль в стабилизации ситуации в Казахстане.