10 самолетов с белорусскими миротворцами от ОДКБ вылетели из Казахстана
Десять самолетов с белорусскими миротворческими силами от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели из Казахстана в Минскую область. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что армянские и таджикские миротворцы также прибудут в пункты постоянной дислокации российскими самолетами ВТА ВКС. Миротворческий контингент из Киргизии самостоятельно совершит марш на штатной технике.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин похвалил миротворцев ОДКБ, подчеркнув, что войска организации сыграли важнейшую роль в стабилизации ситуации в Казахстане.
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