Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует 1 декабря

Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» начнется в Москве 1 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Инициатива станет частью проекта «Зима в Москве» и охватит 140 площадок во всех округах.

«По вторникам – зумба, по средам – коньки, по субботам – йога: любой житель Москвы может составить свое расписание и бесплатно посещать занятия под руководством опытных тренеров», – отмечается в сообщении.

Для участия в тренировках необходимо зарегистрироваться на сайте проекта «Мой спортивный район», выбрав направление, площадку и подходящее время. Часовые занятия по будням чаще всего проходят в 19:00 либо 21:00, по выходным – в 10:00 - 11:00.

Этой зимой в проекте будут представлены фитнес, катание на коньках и лыжах, зумба, йога, растяжка, танцевальный фитнес. Покататься на коньках с тренером можно будет в парках «Митино», «Ангарские пруды», «Певческое поле», «Северные Дубки», «Останкино», на площадках проекта «Московские сезоны». Востребованный зимний вид спорта – беговые лыжи, однако он зависит от устойчивого снежного покрытия, и запись на тренировки откроют при подходящей погоде. Горожане смогут тренироваться на 16 трассах, в том числе в олимпийском комплексе «Лужники», музеях-заповедниках «Царицыно» и «Кузьминки-Люблино», парке «Останкино», лесном массиве на Каштановой аллее, парке «Фили».

В свою очередь, тренировки по фитнесу проходят круглый год, как правило, на открытом воздухе. Занятия начнутся на 28 площадках, включая парки Воронцовский и Гольяновский, «Северное Тушино», «Певческое поле», «Южное Бутово» и «Кузьминки-Люблино». Кроме того, в зимнем сезоне открыли запись на танцевальный фитнес, йогу, зумбу и растяжку на ВДНХ в павильоне №27 «Физкультура и спорт».

