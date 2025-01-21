Зима в Москве»: В «Лужниках» пройдет зимний фестиваль школьного спорта
Фестиваль школьного спорта пройдёт в олимпийском комплексе «Лужники» в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом заявили в департаменте образования и науки столицы.
Отмечается, что в рамках мероприятия 25 января для тысяч маленьких и взрослых москвичей пройдут лыжные гонки, мастер-классы известных спортсменов, соревнования по игре в снежки и шоу-программа.
«Дети и их родители смогут принять участие в спортивном квесте, пройти по специальному маршруту и проявить себя на разных мероприятиях. Самые любознательные получат призы... Также гости смогут покататься на катке олимпийского комплекса «Лужники», - указали в ведомстве
В качестве звёздных гостей и наставников выступят олимпийский чемпион Никита Крюков и серебряный призер Александр Панжинский, фигуристка Аделина Сотникова и хоккеист Илья Ковальчук, BMX-райдеры Павел Алехин и Ирек Ризаев, сноубордист Денис «Бонус» Леонтьев.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что до конца зимы в столице средняя температура воздуха будет на 5 градусов выше нормы, в то же время не исключены «морозные и снежные накаты с зимними сюрпризами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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