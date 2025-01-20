Мэр Москвы: Число посетителей кафе и ресторанов зимой выросло более чем на 8%

По словам мера, по сравнению с прошлогодним сезоном продажи участников проекта в 2025 году увеличились почти в два раза.

Сегодня гости и жители города могут угоститься традиционными московскими плюшками и особым новогодним чаем «Москва» на площадке фестиваля «Московское чаепитие». Специальные чайные сеты с традиционной выпечкой предлагают более 100 заведений.

С 1 декабря 2024 года количество посетителей ресторанов и кафе выросло более чем на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Многие рестораны уже объявили, что часть прибыли за новогодние праздники отправят через благотворительные фонды на поддержку бойцов СВО.



