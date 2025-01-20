Мэр Москвы: Число посетителей кафе и ресторанов зимой выросло более чем на 8%
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о работе ресторанов в рамках проекта «Зима в Москве». Информация опубликована на его официальном сайте.
Собянин отметил, что в прошлом году в зимнее время была разрешена работа летних веранд. Также в прошедшие каникулы многие заведения предлагали специальное новогоднее меню, а больше 500 ресторанов и кафе присоединились к городскому проекту «Новогодний Московский завтрак».
Так, гости заказали более 70 тысяч фестивальных сетов.
По словам мера, по сравнению с прошлогодним сезоном продажи участников проекта в 2025 году увеличились почти в два раза.
Сегодня гости и жители города могут угоститься традиционными московскими плюшками и особым новогодним чаем «Москва» на площадке фестиваля «Московское чаепитие». Специальные чайные сеты с традиционной выпечкой предлагают более 100 заведений.
С 1 декабря 2024 года количество посетителей ресторанов и кафе выросло более чем на 8% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Многие рестораны уже объявили, что часть прибыли за новогодние праздники отправят через благотворительные фонды на поддержку бойцов СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru