«Зима в Москве» поможет поздравить родных и написать письмо Деду Морозу

С 1 декабря по 28 февраля в столице будет работать около 80 филиалов «Зимней почты». Благодаря им горожане и туристы смогут бесплатно отправить открытку друзьям и близким, а также написать письмо Деду Морозу. Акция станет частью проекта «Зима в Москве».

Отделения «Зимней почты» откроются на площадках «Московских сезонов» практически по всему городу. Гостям предложат выбрать новогоднюю ретрооткрытку с медвежатами, снеговиками и новогодними елями, подписать ее и тут же отправить друзьям или родственникам.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» стартует в столице в ближайшие выходные

Город активно готовится к зиме и новогодним праздникам. Так, самый большой каток российской столицы площадью свыше 20 тысяч квадратных метров открылся 26 ноября на ВДНХ. На нём одновременно могут кататься почти пять тысяч человек.

Дорожки для катания проложены вдоль главной аллеи выставки, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Будут работать пункты проката снаряжения и заточки коньков, предусмотрены камеры хранения. Посетители также могут купить горячую еду и напитка, оборудована детская зона. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новшеством нынешнего сезона стали открытые трибуны для зрителей в районе фонтана «Дружба народов». С них удобно наблюдать за ледовыми шоу.

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ФОТО: РИА Новости

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