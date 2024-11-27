«Зима в Москве» поможет поздравить родных и написать письмо Деду Морозу

С 1 декабря по 28 февраля в столице будет работать около 80 филиалов «Зимней почты». Благодаря им горожане и туристы смогут бесплатно отправить открытку друзьям и близким, а также написать письмо Деду Морозу. Акция станет частью проекта «Зима в Москве».

Отделения «Зимней почты» откроются на площадках «Московских сезонов» практически по всему городу. Гостям предложат выбрать новогоднюю ретрооткрытку с медвежатами, снеговиками и новогодними елями, подписать ее и тут же отправить друзьям или родственникам.