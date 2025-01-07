«Зима в Москве»: Куда пойти в Москве 7 января
Москвичей и гостей города могут отметить Рождество на десятках площадок, которые открылись в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.
В частности, на Манежной площади пройдут спектакли. Это постановка «Петрушка в Стране Советов» от ТО «Русская традиция», уличный театр Happy People покажет кукольную сказку «Мастерская игрушек». В сквере на улице Хачатуряна театр «Белый шар» представит спектакль «Мороз Иванович», на Коптевском бульваре выступит театр «Созвездие добра» с постановкой «Снегурочка».
Увидеть волшебное «Путешествие Алисы С» от театра «Сказочный домик» можно будет на улице Грекова. На улице Святоозерская театр «Дамы» покажет любимую сказку «Волк и семеро козлят», а в сквере у Гольяновского пруда - постановку «Верное средство» от театра «Усадьба сказок».
Между Манежной площадью и площадью Революции будет работать шале анимации «Теплые традиции», где для гостей пройдёт программа «Волшебное предсказание», которая позволит всем желающим создать интерактивную забаву для украшения праздничного стола.
На Тверской площади горожане и гости Москвы смогут насладиться вкусами зимы, в том числе, запечённой форелью, жарким из кролика, блинами с горгонзолой и десертами, а также уникальными согревающими напитками, например, «Новогодним капучино» с хвойным сиропом. Кроме того, здесь можно будет приобрести авторские игрушки и сувениры, выполненные вручную.
В Кузьминках на площади Славы пройдут кулинарные мастер-классы, а на улице Профсоюзная состоится настощяее кулинарное приключение, в ходе которого испекут ароматные ватрушки с творогом и ягодами. На Ореховом бульваре будут печь московские плюшки с маком.
Мастер-класс «Винтажный стиль» по созданию ёлочных игрушек пройдёт на площадке на Митинской улице, а на улице Святоозерская мастерская Деда Мороза предложит гостям создать семейную картину в технике пуантилизма.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Казахстан отправили данные чёрных ящиков разбившегося лайнера AZAL
- Умер основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен
- Депутат Гаврилов рассказал о схеме мошенничества с настройкой ТВ
- СМИ: Несовершеннолетний россиянин погиб на горнолыжном курорте в Турции
- Экономист Балынин: Страны продолжат отказываться от доллара США
- Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете
- ВСУ потеряли на Курском направлении до 49 830 военнослужащих
- В Германии задержали захватившего заложника в банке мужчину
- СМИ: Российских лыжников не допустят к международным турнирам в 2025 году
- Бен Аффлек и Дженнифер Лопес достигли соглашения о разводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru