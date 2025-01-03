«Зима в Москве»: как провести зимние каникулы на Воробьевых горах
Семейное пространство открылось на территории Московского дворца пионеров на Воробьёвых горах. Как сообщает пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина, в период зимних каникул здесь будут проходить творческие мастер-классы и новогодние шоу.
В частности, открылись каток-кинотеатр, где на льду разместили специальный экран, украшенныый авторскими декорациями. Здесь пройдут киносеансы как для детей, так и для взрослых, на которых будут показывать мультфильмы и кинокартины, например, «Зима в Простоквашино» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».
В выходные и праздничные дни на катке можно будет стать участником анимационной программы, а на мастер-классах сделать свечи и новогодние украшения.
Кроме того, в рамках семейного пространства работает экоферма, где можно увидеть животных зоофермы «Ковчег» Ступинского района, а также ярмарка, на которой благотворительные фонды представили товары, созданные их подопечными.
«Семейное пространство возле Московского дворца пионеров открылось в рамках проекта «Зима в Москве». Площадка будет доступна до 28 февраля», - говорится в сообщении.
Ранее в Департаменте культуры Москвы заявили, что в январе в период праздников в столице в рамках проекта «Зима в Москве» в зале «Зарядье» пройдут новогодние концерты для детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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