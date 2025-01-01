«Зима в Москве»: Какую программу подготовили парки на 4 и 5 января

4 и 5 января 2025 года москвичи и гости города в рамках проекта «Зима в Москве» смогут посетить бесплатные развлекательные мероприятия в столичных парках. Об этом говорится на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, в Измайловском парке в 10 утра посетители смогут позаниматься йогой. Либо поучаствовать в квесте «По следам йети», который пройдет с 11:00 до 14:00 в Лианозовском парке и с 15:00 до 18:00 — в парке «Ангарские пруды». 5 января там же москвичи смогут насладиться программой «Новогодняя сказка», встретившись с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

В парке «Сокольники» 4 января с 14:00 до 17:00 пройдут командные зимние игры. А 5 января в 14:00 гости смогут увидеть на Фонтанной площади спектакль иммерсивного театра.

С подробным расписанием фестиваля и его программой можно ознакомиться на портале «Mos.ru».