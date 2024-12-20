«Зима в Москве»: 270 елочных базаров открылись в столице

В сообщении говорится, что ёлочные базары открылись в 11 административных округах Москвы. На них можно купить отечественные ели из Пермского края, Кировской области и Республики Башкирии, а также импортные пихты, сосны и лапник.

Отмечается, что помимо новогодних деревьев на ярмарках можно приобрести подставки для низ, а также новогодние игрушки, украшения и гирлянды.

«Официальные ёлочные базары можно узнать по единому внешнему виду. Их дизайн был утвержден еще в 2015 году и используется до сих пор», – указал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко заявил, что лучше ставить в доме живую ёлку, так как она благотворно влияет на человека своими ароматами, сообщает RT.