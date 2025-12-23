Жители СВАО собрали новогодние подарки для воинов СВО и детей новых регионов

Волонтеры группы «Сердце Марфино» собрали новогодние подарки для воспитанников подшефного детского дома поселка Мирное Запорожской области и бойцов группировки войск «Восток» в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы.

Активные жители изготовили и отправили в зону специальной военной операции около 500 маскировочных сетей, свыше 7 тысяч окопных свечей, противодронные сети-шторы, маскировочные халаты и другие предметы.

Как отметила участница сообщества, глава муниципального округа Марфино Зинаида Авдошкина, в центре социально-психологической реабилитации находятся 40 ребят. Волонтеры «Сердца Марфино» постоянно отправляют детям гуманитарную помощь - одежду, обувь и предметы первой необходимости. При этом бойцам СВО передают маскировочные сети, окопные свечи, снаряжение, детские письма.

Жители района Марфино отправят в центр социально-психологической реабилитации детей в поселке Мирное более 80 кг одежды и обуви, канцелярских товаров, книг, а также кухонный комбайн. Гумпомощь получат и военнослужащие подшефного батальона «Волчья стая», для них в том числе изготовили более 40 маскировочных и 18 противодронных сетей, 600 окопных свечей.

Группа «Сердце Марфино» была создана в октябре 2023 года. Неравнодушных жителей объединила история участника СВО из района – офицера, воспитателя кадетского класса школы №1494 Алексея Заплетнюка, который погиб в бою 2 декабря 2022 года. Боец служил в батальоне «Волчья стая», который теперь поддерживают волонтеры.

В группе «Сердце Марфино» уже 85 добровольцев, присоединиться к ним может каждый желающий. Волонтеров ждут в центре поддержки мобилизованных Северо-Восточного административного округа.

