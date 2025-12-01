Жилой дом XIX века отремонтируют в центе Москвы
Жилой дом 1890 года постройки отремонтируют в Пресненском районе столицы. О том, что проект капитального ремонта уже согласован сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, пятиэтажный жилой дом на 16 квартир расположен по адресу: Трехгорный Вал, дом 12, строение 1. Он является одним из бывших общежитий Трехгорной мануфактуры.
Несмотря на свой возраст, само здание не является памятником архитектуры. Однако оно находится в границах зон охраны объектов культурного наследия и проведение ремонтных работ согласовано со столичным Департаментом культурного наследия.
«Ранее в здании заменили системы отопления и водоснабжения, а нынешний проект предусматривает проведение локальных восстановительных работ в местах прокладки коммуникаций. Кроме того, специалисты приведут в порядок подъезд», – уточнил Щербаков.
Предусмотренные проектом работы проведут без увеличения нагрузок на существующие конструкции и с сохранением прочности и общей устойчивости здания. В подъезде укрепят швы кирпичной кладки, восстановят слой штукатурки и окраску стен. Потолки лестничных клеток и тамбуров, оконные и дверные откосы заново покрасят.
Специалисты также восстановят сколы бетонных ступеней лестниц, приведут в порядок подоконники, а также покрасят металлические ограждения лестничных пролётов и заменят деревянные поручни на них.
