Жилой дом по программе реновации построят на западе Москвы

Согласован проект жилого дома по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Многоквартирный дом появится по адресу: улица Наташи Ковшовой, земельный участок 1.

«Трёхсекционный жилой дом возведут по программе реновации на участке площадью 0,8 гектара, где уже демонтировали расселенную пятиэтажку», – рассказал Щербаков.

Он также уточнил, что всего в новостройке будет 369 квартир с чистовой отделкой. Часть из них адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан и их близких. Холлы подъездов, места общего пользования и дворы также спроектированы по стандартам безбарьерной среды. После ввода объекта в эксплуатацию на первом этаже откроются объекты социальной инфраструктуры: магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и т. д.

Отмечается, что новый дом по программе реновации гармонично впишется в инфраструктуру района Очаково-Матвеевское. Рядом расположены детские сады, школы, поликлиники, ТЦ, магазины, прогулочные зоны и остановки наземного общественного транспорта. Кроме того, в шаговой доступности от участка застройки находится станция «Очаково» МЦД-4.

