Жилой дом по программе реновации построят на западе Москвы
Согласован проект жилого дома по программе реновации в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Многоквартирный дом появится по адресу: улица Наташи Ковшовой, земельный участок 1.
«Трёхсекционный жилой дом возведут по программе реновации на участке площадью 0,8 гектара, где уже демонтировали расселенную пятиэтажку», – рассказал Щербаков.
Он также уточнил, что всего в новостройке будет 369 квартир с чистовой отделкой. Часть из них адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан и их близких. Холлы подъездов, места общего пользования и дворы также спроектированы по стандартам безбарьерной среды. После ввода объекта в эксплуатацию на первом этаже откроются объекты социальной инфраструктуры: магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и т. д.
Отмечается, что новый дом по программе реновации гармонично впишется в инфраструктуру района Очаково-Матвеевское. Рядом расположены детские сады, школы, поликлиники, ТЦ, магазины, прогулочные зоны и остановки наземного общественного транспорта. Кроме того, в шаговой доступности от участка застройки находится станция «Очаково» МЦД-4.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Наш ответ Пиноккио: «Буратино» предсказали успешный прокат в Латинской Америке
- В Саудовской Аравии ввели паспорта для верблюдов
- Испугались Китая: К чему приведет отказ США продлить ДСНВ
- Переговоры без гарантий: Чем закончится встреча США и Ирана
- В вузах России сократили 47 тысяч платных мест
- Медведев допустил, что Мадуро могут помиловать
- «Гормоны и тестостерон»: Врач предупредила об опасностях «мужского климакса»
- Призера Олимпиады госпитализировали на вертолете после падения на тренировке
- Дмитриев предложил проверить родство премьера Польши с Эпштейном
- Лавров: Всем запрещают покупать российскую нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru