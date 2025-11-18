Зеленоградцы направили в зону СВО более 400 тонн гуманитарного груза
Волонтеры фонда «Дела важнее слов» в Зеленограде регулярно передают медикаменты, средства гигиены и защиты, амуницию и продукты участникам специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
Организация объединила свыше 750 зеленоградцев. В первые месяцы СВО волонтеры направили почти тонну медикаментов и аптечек госпиталю в Белгородской области. С 2022 года фонд отправил около 100 тонн тактической амуниции для бойцов, свыше 4 тонн медикаментов, 10 тонн средств гигиены, 60 тонн продуктов, не менее 5 тысяч окопных свечей, около 50 печей.
«Бойцам также отправляют генераторы и необходимую электронику. Всего собрано и доставлено воинам более 400 тонн грузов», – указано в сообщении.
В марте 2023 года на базе Объединения культурных и досуговых центров ЗелАО открыли первую мастерскую по плетению маскировочных сетей, сейчас их уже три. Ежедневно в работу включаются около 20 добровольцев, они тщательно плетут сети с учетом сезонных особенностей. Как отметила директор фонда «Дела важнее слов» Наталья Дубровская, всего было сплетено почти 10 тысяч кв. м сетей.
Также организация поддерживает вернувшихся из зоны СВО военных, их обеспечивают средствами реабилитации и предметами первой необходимости, предоставляют консультации по юридическим и социальным вопросам. По словам учредителя фонда Татьяны Павловой, важный вид деятельности волонтеров – патриотическое воспитание молодежи, для них проводят мастер-классы и уроки мужества с ветеранами СВО.
