Завершился столичный этап всероссийского турнира юных футболистов «Кожаный мяч»
В Москве завершился региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». Об этом сообщает в пресс-служба столичного департамента спорта.
Отмечается, что ы турнире приняли участие 76 детских футбольных команд в трёх возрастных категориях. Финальные игры прошли на одном из стадионов в «Лужниках».
«Особенностью этого года стало участие не только любительских команд, но и коммерческих клубов, что сделало турнир еще более престижным», – указали в департаменте.
По итогам соревнований многие юные спортсмены получили возможность представлять Москву на всероссийском уровне. Кроме того, были вручены специальные призы лучшему вратарю, защитнику, нападающему и тренеру, а также самой дисциплинированной команде.
Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выиграл 22-й трофей за карьеру и стал самым титулованным российским футболистом в истории, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru