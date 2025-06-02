Завершился столичный этап всероссийского турнира юных футболистов «Кожаный мяч»

В Москве завершился региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». Об этом сообщает в пресс-служба столичного департамента спорта.

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Отмечается, что ы турнире приняли участие 76 детских футбольных команд в трёх возрастных категориях. Финальные игры прошли на одном из стадионов в «Лужниках».

«Особенностью этого года стало участие не только любительских команд, но и коммерческих клубов, что сделало турнир еще более престижным», – указали в департаменте.

По итогам соревнований многие юные спортсмены получили возможность представлять Москву на всероссийском уровне. Кроме того, были вручены специальные призы лучшему вратарю, защитнику, нападающему и тренеру, а также самой дисциплинированной команде.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев выиграл 22-й трофей за карьеру и стал самым титулованным российским футболистом в истории, сообщает RT.

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ФОТО: Департамент спорта г.Москвы
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