Собянин: 912 участников вышли в финал московского чемпионата «Абилимпикс-2025»

Финалистами чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2025» в Москве стали 912 участников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Отборочный этап состоялся в мае на 14 площадках Москвы. Заявки подали более 1,6 тысячи человек с особенностями здоровья, они соревновались по 65 компетенциям. В этом году организаторы включили в программу шесть новых востребованных на рынке труда направлений, в том числе лазерные, блокчейн-технологии и администрирование Astra Linux. Мастерство конкурсантов оценивали свыше 300 работодателей и экспертов.

«Крупнейшие компании Москвы традиционно приглашают талантливых конкурсантов на стажировки и работу», — указал Собянин.

Победители столичного тура будут определены осенью, они представят Москву на национальном чемпионате «Абилимпикс-2025».

