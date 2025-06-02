Собянин: 912 участников вышли в финал московского чемпионата «Абилимпикс-2025»
Финалистами чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2025» в Москве стали 912 участников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Отборочный этап состоялся в мае на 14 площадках Москвы. Заявки подали более 1,6 тысячи человек с особенностями здоровья, они соревновались по 65 компетенциям. В этом году организаторы включили в программу шесть новых востребованных на рынке труда направлений, в том числе лазерные, блокчейн-технологии и администрирование Astra Linux. Мастерство конкурсантов оценивали свыше 300 работодателей и экспертов.
«Крупнейшие компании Москвы традиционно приглашают талантливых конкурсантов на стажировки и работу», — указал Собянин.
Победители столичного тура будут определены осенью, они представят Москву на национальном чемпионате «Абилимпикс-2025».
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