Завершен монтаж подсистемы и начата отделка стен и потолка платформенного участка станции метро «Вавиловская»

Выполнено устройство подсистемы и начат монтаж алюминиевых панелей, которые позволят воплотить одну из акцентных деталей облика станции «Вавиловская» Троицкой линии метро. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Несмотря на сдержанные цветовые решения, архитектурный облик станции “Вавиловская” содержит множество интересных деталей. Например, запроектирован плавный изгиб перехода одной из путевых стен в потолок, который смягчит восприятие пассажирами пространства платформенной части. Для реализации этой идеи применяется специальная система, способная надежно удерживать декоративные панели большого формата», – рассказал Максим Гаман.

Монтаж панелей начался. Для этого запроектировано использование белого алюминия, который будет эффектно контрастировать с противоположной черной стеной и полом платформы, выполненным из черного природного камня.

Облик строящейся станции посвящен президенту Академии наук СССР Сергею Вавилову и его научной деятельности в области люминесценции. Это подчеркнет применение особого решения освещения платформенного участка. Над платформой разместится множество светильников разного диаметра, что создаст иллюзию движения световых частиц. Кроме того, на черной путевой стене запроектирована инкрустация мелких элементов из стали с зеркальной поверхностью, мерцание которых символизирует свечение частиц после поглощения световой энергии.

Параллельно строители выполняют штукатурку стен в служебных помещениях станционного комплекса. Всего работы охватят порядка 83 тысяч квадратных метров площади.

Строительная площадка станции метро «Вавиловская» Троицкой линии расположена вдоль Ленинского проспекта. Станция запроектирована с двумя подземными вестибюлями и выходами к жилой и общественной застройке, остановкам наземного пассажирского транспорта по обе стороны Ленинского проспекта.

Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Ветка длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым длинным за МКАД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об архитектурной концепции станции «Вавиловская» Троицкой линии метро.





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