Завершен монтаж лифтов и кровли южного вестибюля вокзала Серп и Молот
В процессе строительства городского вокзала Серп и Молот закончены работы по монтажу лифтов на пассажирские платформы, а также завершены кровельные работы южного вестибюля, рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.
«В настоящее время строители продолжают работы по устройству металлоконструкций конкорса – большого зала, предназначенного для организации потока пассажиров. На финальном этапе находится благоустройство прилегающей территории будущего вокзала: со стороны шоссе Энтузиастов работы уже завершены», - отметил он.
По словам Десяткова, реализовывать проект помогает Департамент транспорта Москвы.
Вокзал строится на границе Лефортова и Таганского районов. По проекту также предусмотрен надземный вестибюль со сходами на пассажирские платформы, реконструкция нынешнего подземного перехода под железнодорожными путями и возведение новых платформ с навесами.
В 2024 году для улучшения пешеходной и транспортной доступности вокзала Серп и Молот специалисты обновили Таможенный, Золоторожский, Танковый проезды, улицу Волочаевскую и Верхний Золоторожский переулок.
Проект позволит создать новую пересадку между МЦД-2 и МЦД-4, двумя линиями метро и наземным транспортом. Так, жители районов Лефортово и Таганский смогут наслаждаться современной транспортной инфраструктурой, находящейся в шаговой доступности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над российскими регионами сбили 12 БПЛА за два часа
- Москалькова призвала создать реестр профессий с высокой степенью цифровизации
- В Международной федерации киберспорта отклонили предложение об исключении РФ
- Меркачева раскрыла, кто войдет в списки на помилование перед Новым годом
- В Улан-Удэ загорелся торговый центр
- В МИД Норвегии начали поиск сотрудников со знанием русского языка
- ПВО уничтожила три беспилотника, летевших к Москве
- Силуанов: Против России введено более 30 тысяч санкций
- Успеть к Рождеству: Трамп дал Зеленскому «считанные дни» на ответ по мирному плану
- На юге Китая при пожаре в жилом доме погибли 12 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru