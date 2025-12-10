Завершен монтаж лифтов и кровли южного вестибюля вокзала Серп и Молот

В процессе строительства городского вокзала Серп и Молот закончены работы по монтажу лифтов на пассажирские платформы, а также завершены кровельные работы южного вестибюля, рассказал руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

«В настоящее время строители продолжают работы по устройству металлоконструкций конкорса – большого зала, предназначенного для организации потока пассажиров. На финальном этапе находится благоустройство прилегающей территории будущего вокзала: со стороны шоссе Энтузиастов работы уже завершены», - отметил он.

По словам Десяткова, реализовывать проект помогает Департамент транспорта Москвы.

Вокзал строится на границе Лефортова и Таганского районов. По проекту также предусмотрен надземный вестибюль со сходами на пассажирские платформы, реконструкция нынешнего подземного перехода под железнодорожными путями и возведение новых платформ с навесами.

В 2024 году для улучшения пешеходной и транспортной доступности вокзала Серп и Молот специалисты обновили Таможенный, Золоторожский, Танковый проезды, улицу Волочаевскую и Верхний Золоторожский переулок.

Проект позволит создать новую пересадку между МЦД-2 и МЦД-4, двумя линиями метро и наземным транспортом. Так, жители районов Лефортово и Таганский смогут наслаждаться современной транспортной инфраструктурой, находящейся в шаговой доступности.

