Заммэра Сергунина рассказала о проекте «Активный гражданин — детям»

По её словам, за прошедшее с момента запуска время платформу посетили уже больше 1,4 млн раз, чаще всего это были подростки в возрасте от 11 до 13 лет.

В настоящее время проект «Активный гражданин — детям» готов предложить юным пользователям более 240 познавательных викторин, игр, комиксов и видеороликов, информацию о культуре и истории, анонсы специальных мероприятий. За выполнение заданий можно получить баллы и обменять их на сувениры, билеты, скидки в кафе.

Кроме того, платформа регулярно обновляется. В частности, пользователи могут выбрать дизайна сайта, а также установить собственный аватар для отображения на главной странице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на портале «Активный гражданин» завершилось голосование о строительстве Большого цирка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

