Заммэра Сергунина рассказала о проекте «Активный гражданин — детям»
Проект «Активный гражданин — детям», ориентированный на юных москвичей в возрасте от шести до 14 лет, начал работать в столице в августе 2024 года. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, за прошедшее с момента запуска время платформу посетили уже больше 1,4 млн раз, чаще всего это были подростки в возрасте от 11 до 13 лет.
В настоящее время проект «Активный гражданин — детям» готов предложить юным пользователям более 240 познавательных викторин, игр, комиксов и видеороликов, информацию о культуре и истории, анонсы специальных мероприятий. За выполнение заданий можно получить баллы и обменять их на сувениры, билеты, скидки в кафе.
Кроме того, платформа регулярно обновляется. В частности, пользователи могут выбрать дизайна сайта, а также установить собственный аватар для отображения на главной странице.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на портале «Активный гражданин» завершилось голосование о строительстве Большого цирка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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