Сергунина: Музеи Москвы подготовили десятки выставок к 80-летию Победы
Музеи Москвы подготовили более 50 экспозиций, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.
Заместитель московского мэра Наталья Сергунина отметила, что все выставки расскажут о мужестве и стойкости защитников страны, не только солдат и военначальников, но и работников тыла, инженеров, медиков и учёных.
«Москвичи и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы», - подчеркнула она.
В числе экспозиции - крупный исторический проект, которй запустят на бульварах и улицах Москвы в конце апреля – начале мая. В его рамках будет представлены более 500 фотографий, архивных материалов и репродукций картин.
Ранее пресьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многодетные семьи в России теперь получили право бесплатно посещать различные музеи, парки и выставки в любой день работы этих учреждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Никаб в метро привел к драке в Москве
- СМИ: США отказались подписывать заявление G7 с осуждением удара по Сумам
- Умер режиссер фильма «Гонки по вертикали» Александр Муратов
- Радиостанция ROCK FM возродила тренд на квартирники
- СМИ: Переговоры в Турции по безопасности в Черном море проходят без России
- Музаев: Представители родителей будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 200 военнослужащих и две РСЗО HIMARS
- Российское посольство открылось в Доминикане
- Подростка задержали за поджог на железной дороге в Ленинградской области
- Россиянам объяснили, как сохранить ясный ум в старости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru