Сергунина: Музеи Москвы подготовили десятки выставок к 80-летию Победы

Музеи Москвы подготовили более 50 экспозиций, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

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Заместитель московского мэра Наталья Сергунина отметила, что все выставки расскажут о мужестве и стойкости защитников страны, не только солдат и военначальников, но и работников тыла, инженеров, медиков и учёных.

«Москвичи и туристы увидят картины, скульптуры, фронтовые письма и открытки, архивные фотографии и другие материалы», - подчеркнула она.

В числе экспозиции - крупный исторический проект, которй запустят на бульварах и улицах Москвы в конце апреля – начале мая. В его рамках будет представлены более 500 фотографий, архивных материалов и репродукций картин.

Ранее пресьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многодетные семьи в России теперь получили право бесплатно посещать различные музеи, парки и выставки в любой день работы этих учреждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: ФГБУК «Музей Победы»
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