Заммэра Ракова: Столичному проекту госпитальных школ в этом году исполняется 10 лет
В московских госпитальных школах и в восьми реабилитационно-образовательных центрах начался новый учебный год, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что за школьные парты в новом учебном году вернулись более миллиона московских ребят, в том числе дети с особенностями здоровья. Так, проекту московских госпитальных школ «УчимЗнаем» в этом году исполняется 10 лет. Сегодня он реализовывается уже в 65 регионах страны.
В госпитальных школах и реабилитационно-образовательных центрах Москвы трудятся высококвалифицированные педагоги, которые используют современные техники обучения. Например, Всероссийский центр для одаренных незрячих детей в этом году примет 23 ребенка - учреждение уже третий год подряд принимает талантливых ребят из разных уголков страны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Южная Корея рассмотрит возможность сотрудничества с Францией по делу Telegram
- В Австралии более 200 тысяч домов остались без электричества из-за шторма
- Мэр Белгорода подтвердил разрушение детского сада при обстреле ВСУ
- СМИ: Николай Дроздов в новом учебном году вернётся к работе со студентами
- Путин: В России СМИ свободны, это гарантировано конституцией
- В регионах с 1 сентября отключат десятки действующих дорожных камер
- «Лунтик. Возвращение домой» стал лучшим релизом уикенда и заработал 110 млн рублей
- На Камчатке обнаружили тела всех погибших при крушении Ми-8
- В Госдуме допустили, что СБ ООН изучит признание Украины государством-террористом
- Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru