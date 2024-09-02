Заммэра Ракова: Столичному проекту госпитальных школ в этом году исполняется 10 лет

Она отметила, что за школьные парты в новом учебном году вернулись более миллиона московских ребят, в том числе дети с особенностями здоровья. Так, проекту московских госпитальных школ «УчимЗнаем» в этом году исполняется 10 лет. Сегодня он реализовывается уже в 65 регионах страны.

В госпитальных школах и реабилитационно-образовательных центрах Москвы трудятся высококвалифицированные педагоги, которые используют современные техники обучения. Например, Всероссийский центр для одаренных незрячих детей в этом году примет 23 ребенка - учреждение уже третий год подряд принимает талантливых ребят из разных уголков страны.

