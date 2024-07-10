Заммэра Ракова: спрос на на колледжи вырос в 2,5 раза среди девятиклассников Москвы

По ее словам, среди девятиклассников спрос на колледжи вырос в 2,5 раза. В 2023 году число абитуриентов среди столичных учеников 9 и 11 классов составляло чуть больше 30 тысяч человек, а в 2024 году только за три недели приемной кампании в колледжи этот показатель уже достиг 23 тысячи человек.

Ракова рассказала, что чаще всего абитуриенты колледжей интересуют специальностями IT сектора, в частности, такими направлениями, как информационные системы и программирование. В области креативных индустрий абитуриенты чаще всего выбирают направления графического дизайна, кино и телепроизводства. Также заметен интерес к промышленности, например, высоким спросом пользуются эксплуатация БПЛА, мехатроника и робототехника.



Приемная кампания в столичные колледжи продлится до 15 августа.

