Министр Кравцов назвал среднюю зарплату выпускников колледжей

Он отметил, что в отдельных специальностях зарплаты могут быть в несколько раз выше средней. Например, по словам Кравцова, в сфере авиации и горного дела выпускники уже через несколько лет могут зарабатывать до 270 тысяч рублей в зависимости от региона.

Министр также рассказал, что большинство выпускников колледжей сразу после их завершения идут работать, а 55% из них имеют стаж уже в период обучения.

Ранее сообщалось, что в столице проходит масштабная модернизация среднего профессионального образования (СПО). Отмечалось, что это связано со спросом российской экономики на специалистов разных профессий, передает «Радиоточка НСН».

