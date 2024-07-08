Министр Кравцов назвал среднюю зарплату выпускников колледжей
В среднем выпускники колледжей в России получают 42,5 тысячи рублей, хотя в Дальневосточном федеральном округе и в Москве сумма доходит до 55 тысяч. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью газете «Ведомости».
Он отметил, что в отдельных специальностях зарплаты могут быть в несколько раз выше средней. Например, по словам Кравцова, в сфере авиации и горного дела выпускники уже через несколько лет могут зарабатывать до 270 тысяч рублей в зависимости от региона.
Министр также рассказал, что большинство выпускников колледжей сразу после их завершения идут работать, а 55% из них имеют стаж уже в период обучения.
Ранее сообщалось, что в столице проходит масштабная модернизация среднего профессионального образования (СПО). Отмечалось, что это связано со спросом российской экономики на специалистов разных профессий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Рособрнадзоре назвали число удаленных с ЕГЭ школьников
- В День семьи, любви и верности хотели бы сыграть свадьбу 50% россиянок
- Министр Кравцов назвал среднюю зарплату выпускников колледжей
- В Белгородской области в результате обстрела села Никольское погиб человек
- ВСУ дважды за час атаковали Кременную в ЛНР
- МО РФ отвергло обвинения Киева в якобы намеренном ударе по гражданским объектам
- Сервис аренды самокатов протестирует пользователей на внимание и концентрацию
- Член СПЧ Меркачева заявила, что пожизненно осужденные жалуются на избиения
- СМИ: Минздрав поддержал проект закона о штрафах для родителей за курение детей
- Зеленский прибыл в Польшу для встречи с премьер-министром страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru