Заммэра Ракова сообщила о результатах работы архивного комплекса в ТиНАО за первый год
Крупнейший в России архивный комплекс в ТиНАО в Москве за первый год работы принял на хранение около 20 млн дел. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
По ее словам, на базе городского Главархива была создана инновационная система хранения документов, а год назад был запущен уникальный крупнейший в стране государственный роботизированный архив площадью около 70 тысяч квадратных метров и мощностью до 100 млн единиц хранения.
«Только за первый год своей работы он принял на хранение около 20 миллионов дел. Кроме того, мы планируем внедрять системы искусственного интеллекта и технологий компьютерного зрения, которые обеспечат точный и быстрый мониторинг документов и повысят скорость ввода новых данных. Такой инновационный подход подчеркивает технологическую зрелость комплекса и его способность к масштабному управлению архивными данными», — подчеркнула Ракова.
Комплекс Мосархива в ТиНАО призван обеспечить потребность столицы в хранении документов учреждений здравоохранения, соцзащиты, образования. Работы по перемещению проводятся ежедневно, обработкой данных занимаются роботизированные манипуляторы. Они распознают текст, определяют и извлекают ключевую информацию, создают персонифицированную поисковую систему. За год было осуществлено свыше 30 млн операций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru