Заммэра Ракова сообщила о разработанном столичными учеными первом в стране фантоме для МРТ плода

Столичные ученые создали первый в России фантом плода для настройки и отработки технологии магнитно-резонансного сканирования беременных женщин, это сократит время проведения исследования и обеспечит его широкое распространение как дополнительного метода обследования. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, сегодня МРТ не так часто применяется для диагностики аномалий развития плода, на это влияет в том числе сложность настройки протоколов сканирования. Однако потребность в таком методе есть.

«Московские ученые разработали фантом плода, который позволяет настраивать и отрабатывать технологию сканирования при проведении диагностики. Это позволит повысить качество получаемых изображений и сделать такой вид исследования еще более точным и, как следствие, более распространенным», — рассказала Ракова.

МРТ является высокоточным методом оценки плода, брюшной полости, малого таза беременной женщины. Врач может направить пациентку на такое исследование, если у него остаются вопросы при проведении УЗИ. Однако провести МРТ беременным готовы не многие медорганизации: процедура не приносит вреда, но пациенту приходится продолжительное время оставаться в неудобном положении в сканере, кроме того, дыхание матери и спонтанные движения вызывают помехи и снижают информативность исследования.

Как отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения, глава столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев, ученым было необходимо создать фантом, дающий на изображениях МРТ ту же картину, что и при сканировании пациентки. Специалисты смогли подобрать материалы с индентичной внутренним органам плода интенсивностью сигнала.

«Мы получили имитацию мозга, мышечной ткани, легких, печени, желудка и мочевого пузыря плода. Затем с помощью объемной печати мы создали корпус, повторяющий анатомию матки и плода на 21 неделе беременности, и заполнили его указанными составами. В планах добавить в разработку возможность двигательной активности», — поделился Васильев.

Тест-объект разработали научные сотрудники Центра диагностики и телемедицины. Фантом может применяться для обучения врачей, рентгенолаборантов, оценки или проверки стандартов работы оборудования, отработки протоколов сканирования.

