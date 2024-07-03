Заммэра Ракова рассказала о запуске тематического поезда о колледжах в метро Москвы

Она отметила, что 10 тематических вагонов поезда, который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, расскажут пассажирам истории успешных выпускников колледжей. Среди них: профессиональные программисты, кондитеры, предприниматели, пожарные, бухгалтеры, финансисты и педагоги.

«Мы боремся со сложившимися годами стереотипами о рабочих специальностях, поэтому решили наглядно показать, как сейчас выглядят колледжи и потенциальные места работы будущих студентов. Они современны, технологичны, открывают для ребят перспективы», - пояснила Ракова.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в свою очередь рассказал, что Корпоративный университет транспортного комплекса Москвы активно сотрудничает с московскими колледжами, и всем выпускникам гарантируются стабильный доход и социальные гарантии.

