Заммэра Ракова рассказала о запуске тематического поезда о колледжах в метро Москвы
В день старта приемной кампании колледжей в Москве 20 июня запустили тематический поезд, который рассказывает о востребованных направлениях обучения столичных колледжей. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что 10 тематических вагонов поезда, который будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, расскажут пассажирам истории успешных выпускников колледжей. Среди них: профессиональные программисты, кондитеры, предприниматели, пожарные, бухгалтеры, финансисты и педагоги.
«Мы боремся со сложившимися годами стереотипами о рабочих специальностях, поэтому решили наглядно показать, как сейчас выглядят колледжи и потенциальные места работы будущих студентов. Они современны, технологичны, открывают для ребят перспективы», - пояснила Ракова.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в свою очередь рассказал, что Корпоративный университет транспортного комплекса Москвы активно сотрудничает с московскими колледжами, и всем выпускникам гарантируются стабильный доход и социальные гарантии.
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