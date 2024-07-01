Ракова рассказала о программах спортивных клубов для школьников Москвы

Школьники Москвы и студенты колледжей получили возможность принять участие в совместных проектах столичного департамента образования и науки и профессиональных спортивных клубов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня во всех школах и колледжах открыты спортивные клубы. В системе столичного образования для ребят работают почти 30 тысяч секций, в которых занимаются свыше 340 тысяч юных москвичей», — пояснила она.

Как добавила Ракова, Москва регулярно реализует проекты, совместно с профессиональными спортивными клубами. С 2018 года к программе «Урок ЦСКА» присоединились более 100 школ столицы. Это предоставила юным спортсменам шанс пройти отбор в футбольную академию и познакомиться с традициями культового футбольного клуба. Помимо прочего, дети от 7 до 12 лет могут участвовать в соревнованиях школьной лиги по тэг-регби, в 2024 году году командной игре школьников обучали экс-капитаны регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и Петр Ботнараш.

Фиджитал-турнир «Локо Лига», организованный совместно с футбольным клубом «Локомотив», позволил юным спортсменам посетить мастер-классы и сыграть в футбол в реальном и виртуальном пространстве. Среди наставников программы игроки юношеской футбольной команды клуба, в том числе киберспортсмен, капитан фиджитал-команды футбольного клуба «Локомотив» Роберт Ufenok Фахретдинов.

Также в Москве действует программа «Школьная трибуна», которая позволила более 60 тысячам школьников бесплатно посетить матчи футбольных клубов ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Спартак», баскетбольных клубов МБА и «Руна», волейбольного клуба «Динамо», хоккейного клуба «Спартак» и гандбольного клуба ЦСКА.

Ученики медиаклассов могли приобщиться к спортивной журналистике, участвуя в создания фото- и видеосюжетов, подготовке новостных заметок, и послематчевых пресс-конференций.

