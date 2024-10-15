Заммэра Ракова поздравила столичную Скорую помощь с юбилеем

Московская Скорая помощь, 15 октября отмечающая свой юбилей, уже 105 лет находится на страже здоровья жителей. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Житель Москвы напал на врачей скорой помощи

По её словам, в московской Скорой помощи трудятся около 11 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые ежедневно совершают более 12 тысяч выездов.

Она указала, что московская Скорая помощь, работа которой спасла жизни множества москвичей и гостей столицы, считается одной из самых эффективных в мире.

«Спасибо вам за преданность делу, спасенные жизни и здоровье жителей и гостей столицы. Желаю дальнейших успехов в вашей важнейшей работе, счастья и крепкого здоровья!», — поздравила вице-мэр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врачей столичной скорой помощи со 105-летием службы и напомнил, что первая бригада службы заступила на дежурство 15 октября 1919 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Правительства Москвы
ТЕГИ:ЮбилейМоскваСкорая Помощь

Горячие новости

Все новости

партнеры