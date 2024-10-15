Заммэра Ракова поздравила столичную Скорую помощь с юбилеем
Московская Скорая помощь, 15 октября отмечающая свой юбилей, уже 105 лет находится на страже здоровья жителей. Как сообщает пресс-служба столичного правительства, об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, в московской Скорой помощи трудятся около 11 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые ежедневно совершают более 12 тысяч выездов.
Она указала, что московская Скорая помощь, работа которой спасла жизни множества москвичей и гостей столицы, считается одной из самых эффективных в мире.
«Спасибо вам за преданность делу, спасенные жизни и здоровье жителей и гостей столицы. Желаю дальнейших успехов в вашей важнейшей работе, счастья и крепкого здоровья!», — поздравила вице-мэр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врачей столичной скорой помощи со 105-летием службы и напомнил, что первая бригада службы заступила на дежурство 15 октября 1919 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru