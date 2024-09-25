Житель Москвы напал на врачей скорой помощи

Житель Таганского района столицы напал на медиков скорой помощи, сообщила пресс-служба Росгвардии.

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Отмечается, что москвич сам обратился к врачам, однако по прибытии медиков в квартиру набросился на них.

Остановить дебошира смогли сотрудники Росгвардии, при этом мужчина пытался сопротивляться при задержании. Сейчас он находится в отделении полиции.

Ранее автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Ленинградской области.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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