Заммэра Ракова: новым партнером центра «Профессии будущего» стал «РЖД»

По ее словам, в компании открыты тысячи вакансий, например, машинист электропоезда, дежурный по станции, социолог и другие. Соискатели могут пройти собеседование в рекрутинговом центре МЖД и выбрать одну из интересующих профессий. Центр работает по понедельникам, с 9:00 до 18:00.

Начальник службы управления персоналом МЖД Юлия Баранова отметила, что все желающие смогут получить всю интересующую их информацию о льготах сотрудникам МЖД, возможности обучения и повышения квалификации.

