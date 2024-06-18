Заммэра Ракова: новым партнером центра «Профессии будущего» стал «РЖД»
В центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» открылся рекрутинговый центр Московской железной дороги (МЖД), филиала одного из крупнейших работодателей – ОАО «РЖД», рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в компании открыты тысячи вакансий, например, машинист электропоезда, дежурный по станции, социолог и другие. Соискатели могут пройти собеседование в рекрутинговом центре МЖД и выбрать одну из интересующих профессий. Центр работает по понедельникам, с 9:00 до 18:00.
Начальник службы управления персоналом МЖД Юлия Баранова отметила, что все желающие смогут получить всю интересующую их информацию о льготах сотрудникам МЖД, возможности обучения и повышения квалификации.
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