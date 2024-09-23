Заммэра Ракова: ИИ помог рентгенологам столицы обработать 13 миллионов исследований

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) помог рентгенологам Москвы обработать 13 миллионов лучевых исследований, таких как рентгенографию, МРТ, КТ, флюорографию и другие, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она уточнила, что сегодня лучевая диагностика не обходится без ИИ. Так, с 2023 года сервисы с ИИ работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, а с мая также определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки в тестовом режиме. Таким образом, ИИ помог медикам проанализировать уже более 13 миллионов лучевых исследований.

Главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев рассказал, что большую помощь оказывают рентгенологам комплексные решения на основе ИИ, что помогает выявлять болезни на ранних стадиях.

Проект реализован на базе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ при поддержке Департамента информационных технологий.


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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектМедицина

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