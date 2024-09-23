Заммэра Ракова: ИИ помог рентгенологам столицы обработать 13 миллионов исследований
Сегодня искусственный интеллект (ИИ) помог рентгенологам Москвы обработать 13 миллионов лучевых исследований, таких как рентгенографию, МРТ, КТ, флюорографию и другие, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что сегодня лучевая диагностика не обходится без ИИ. Так, с 2023 года сервисы с ИИ работают в тарифе ОМС с маммографией как второе мнение, а с мая также определяют норму в исследованиях флюорографии и рентгенографии грудной клетки в тестовом режиме. Таким образом, ИИ помог медикам проанализировать уже более 13 миллионов лучевых исследований.
Главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев рассказал, что большую помощь оказывают рентгенологам комплексные решения на основе ИИ, что помогает выявлять болезни на ранних стадиях.
Проект реализован на базе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ при поддержке Департамента информационных технологий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить Третью мировую войну
- В Сербии неизвестные подожгли футбольное поле клуба «Партизан»
- В магазине в Красноярском крае, где погибшая семья купила продукты, нашли нарушения
- Володин: Госдума рассмотрит проект о запрете продажи детям газосодержащих товаров
- Цена фьючерса на золото установила новый исторический рекорд
- Суд вынес приговор экс-помощнице семьи Сергея Шнурова за кражи
- В России начнут записывать процесс депортации мигрантов на видео
- СМИ: Суд установил, что продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о теракте
- Премьер Шри-Ланки подал в отставку
- Над Белгородской и Курской областями уничтожили восемь беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru