Заммэра Ракова: Cтоличные выпускники напишут тренировочные работы в формате ЕГЭ
В Москве стартовали городские тренировочные работы в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). О подробностях мероприятий рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что это поможет ученикам познакомиться с процедурой, чтобы обрести уверенность и меньше волноваться. Первым предметом станет математика, которая пройдет 10 декабря. Помимо проверки знаний, эти работы позволяют ученикам психологически настроиться. Всего одиннадцатиклассники могут написать тренировочные работы по 11 дисциплинам. Это поможет ребятам также определиться с предметами при необходимости.
Ракова рассказала, что большинство девятиклассников в Москве, которые испытывали трудности в математике и русском языке, значительно улучшили свои результаты на ОГЭ благодаря программе индивидуальной поддержки. Вице-мэр сообщила, что в начале прошлого учебного года была запущена программа индивидуальной подготовки для девятиклассников с трудностями в математике и русском языке. Этот курс помогает ученикам устранить пробелы в знаниях и улучшить успеваемость и мотивацию.
Программа поддержки девятиклассников охватывала 423 школы Москвы и затронула более 15 тыс. учеников. Школьники занимались по индивидуальным планам: устраняли пробелы по материалам с 5 по 8 классы и изучали программу девятого класса. Регулярные проверки помогали отслеживать прогресс и при необходимости корректировать обучение. Это позволило эффективно подготовиться и улучшить результаты на ОГЭ.
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