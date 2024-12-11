Заммэра Ракова: Cтоличные выпускники напишут тренировочные работы в формате ЕГЭ

Ракова рассказала, что большинство девятиклассников в Москве, которые испытывали трудности в математике и русском языке, значительно улучшили свои результаты на ОГЭ благодаря программе индивидуальной поддержки. Вице-мэр сообщила, что в начале прошлого учебного года была запущена программа индивидуальной подготовки для девятиклассников с трудностями в математике и русском языке. Этот курс помогает ученикам устранить пробелы в знаниях и улучшить успеваемость и мотивацию.

Программа поддержки девятиклассников охватывала 423 школы Москвы и затронула более 15 тыс. учеников. Школьники занимались по индивидуальным планам: устраняли пробелы по материалам с 5 по 8 классы и изучали программу девятого класса. Регулярные проверки помогали отслеживать прогресс и при необходимости корректировать обучение. Это позволило эффективно подготовиться и улучшить результаты на ОГЭ.

