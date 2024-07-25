Ракова: Более 80% московских школьников, сдавших ЕГЭ повторно, улучшили результаты

Москва стала одним из лидеров среди российских регионов по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

По ее словам, в городе выросло и количество мультистобальников – в этом году 195 школьников набрали 200 баллов и выше, в то время как в прошлом году их было 169. Кроме того, отличные результаты показали школьники, которые пересдали экзамены в резервные дни.

Также Ракова отметила, что результаты 2023 года были улучшены по математике и физике. Почти вдвое сократилось количество школьников, которые не смогли справиться с базовыми экзаменами по математике и русскому языку.

Вице-мэр подчеркнула, что Москва стала единственным регионом в России, где есть выпускница, которая набрала 400 баллов. Свыше 80%, сдававших ЕГЭ повторно, смогли улучшить свои результаты.

