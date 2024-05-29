Заммэра Ракова: Больше 4,5 тысячи московских школьников написали демонстрационный экзамен

По ее словам, больше 500 школьников получат дополнительные баллы при поступлении.

Ракова отметила, что с появления демонстрационного экзамена в 2017 году в нем приняли участие больше 17 тысяч московских школьников. Более трех тысяч из них получили льготы при поступлении в ведущие вузы столицы.

В этом году из 4,5 тысячи участников 29 написали экзамен на высший балл, верно выполнив все задания.



В этом году экзамен проходил по 14 компетенциям, в том числе по разработке приложений, управлению дронами, веб- и промышленному дизайну, цифровой иллюстрации и фирменному стилю.

