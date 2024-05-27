Собянин: За последние годы в Москве модернизировали более 100 библиотек

Современные библиотеки Москвы оформлены в едином стиле, оснащены профессиональным оборудованием, в них работают кружки и студии для детей и взрослых, а также проходят творческие занятия и литературные встречи. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он поздравил сотрудников столичных читален с Общероссийским днем библиотек в ходе посещения обновленной Центральной молодежной библиотеки № 122 имени Александра Грина. По словам Собянина, библиотеки по-прежнему являются одними из самых популярных мест.

В своем Telegram-канале мэр также отметил, что за последние годы в городе модернизировали свыше сотни библиотек. Общая площадь библиотеки имени Александра Грина составляет 1,1 тысячи «квадратов».

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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