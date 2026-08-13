Заммэра Ракова анонсировала старт проекта «Ночь в поликлинике» в Москве

Она рассказала, что проект организован в рамках мероприятия «Лето в Москве». Он объединяет тему профилактики здоровья и возможности программы «Московский чекап» с развлекательными мероприятиями.

По её словам, в ночь на 23 и на 30 августа в десяти столичных поликлиниках москвичи смогут «провести вечер выходного дня с семьей или друзьями, послушать концерт любимых исполнителей, посетить интересный мастер-класс и посмотреть фильм, параллельно уделив время здоровью, а именно «проверить основные показатели организма, оценить состав тела и получить рекомендации специалистов».

«Мы хотим, чтобы забота о здоровье становилась для всех москвичей простой и естественной частью жизни... надеемся, что для жителей это станет ещё одним простым и интерактивным способом уделить внимание своему здоровью» - указала заммэра, напомнив, что с этой же целью в рамках «Московского чекапа» в столице были открыты павильоны здоровья на бульварах.

В рамках проекта «Ночь в поликлинике» в присоединившихся к нему медучреждениях появятся тематические зоны. Москвичи смогут пройти профилактическую диагностику, познакомиться с возможностями столичной медицины и смогут сделать биоимпедансный анализ состава тела. Другие зоны поликлиник и их территории станут площадками для культурной и досуговой программы, где будет предложена определённая программа, посвящённая спорту, искусству, музыке, кино или театру. Для гостей будут организованы кинопоказы, концерты, тренировки, а также спортивные и творческие мастер‑классы. Кроме того, они смогут более подробно познакомиться с программой «Московский чекап» и узнать о других возможностях столичной медицины.

Ранее сообщалось, что павильоны здоровья, где можно быстро оценить основные показатели организма, открылись на Трубной площади и ВДНХ. А первым стал объект на Никитском бульваре, где за неделю с момента открытия экспресс-диагностику в интерактивно-развлекательном формате прошли более двух тысяч человек.

Чтобы познакомиться с павильоном посетителю нужно будет пройти короткий интерактивный опрос. Затем с помощью умных зеркал, которые имеются на Никитском бульваре и Трубной площади, можно измерить артериальное давление и сатурацию, оценить уровень стресса и рассчитать биологический возраст - для этого потребуется всего несколько секунд. Кроме того, аппарат для биоимпедансометрии оценит соотношение жировой и мышечной ткани, а также водный баланс организма. Также доступны проверка силы хвата, оценка скорости реакции и уровень мышечной активности.

